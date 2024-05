Matri non ha dubbi: "Tra Sesko e Zirkzee scelgo il primo. Il Milan ha bisogno di gol e di un giocatore che occupa l'area"

Alessandro Matri, ex attaccante rossonero, ha detto la sua ai microfoni di DAZN in merito al mercato estivo del Milan che dovrà fare un grande investimento per prendere un nuovo centravanti. Ecco le sue parole: "Sesko o Zirkzee? Io prenderei Sesko perchè è un giocatore che può portare più gol e il Milan ha bisogno di un giocatore così. Serve una certezza davanti, non un giocatore che esce troppo dall'aria. Ha bisogno di un giocatore che occupa l'area perchè già gli esterni non lo fanno.

Senza Giroud, il Milan perderà un leader importante in campo. La scelta del nuovo attaccante dipenderà per forza dal nome del nuovo allenatore, sarà una scelta legata a questo".