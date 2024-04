Con il Milan partita della svolta per il Sassuolo? Ballardini non è d'accordo

Davide Ballardini, allenatore del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa prima di affrontare il Milan domani in campionato, parlando di Armand Laurienté: "Ha fatto una buona partita ma dobbiamo fare meglio nella qualità del gioco, negli ultimi 16 metri, dobbiamo arrivare a finire l'azione perché spesso non finiamo l'azione e diamo la possibilità agli altri di metterci in difficoltà. Dobbiamo crescere tutti".

Questa può essere la partita della svolta?

"Certamente è una partita importante ma non parlerei di svolta. Noi abbiamo una situazione che bisogna che siamo molto più bravi rispetto a quanto fatto sin qui. Mi fermerei qui".