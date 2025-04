Conceiçao a Sport Mediaset: "Anche noi abbiamo la nostra qualità. Mi esaltano tutti gli allenamenti e le partite"

Nel giorno della vigilia del derby tra Inter e Milan valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, che si giocherà domani sera alle 21 a San Siro, il tecnico rossonero Sergio Conceicao è intervenuto in esclusiva ai microfoni di SportMediaset che domani trasmetterà la gara in diretta televisiva. Le dichiarazioni dell'allenatore portoghese.

Quanta motivazione c'è?

"Abbiamo tutta la motivazione per riuscire a ottenere la finale: un obiettivo chiaro nostro. Una partita molto importante per noi così come lo sarà per l'Inter, comunque noi siamo carichi e coscienti di questa partita"

Sei imbattuto nei derby: è una speranza?

"La speranza è quello che facciamo noi e quello che crediamo. Ogni partita è diversa dalle altre. Dobbiamo avere come base un atteggiamento forte, entrare in maniera forte. Capire che di fronte abbiamo una squadra che è in semifinale di Champions League e prima in campionato, che gioca da tanto tempo insieme e con lo stesso allenatore, hanno movimenti ben definiti con e senza palla. Sta a noi capire come fare per creare difficoltà e vincere"

Si va avanti con il 3-4-3?

"Gli esperimenti si fanno in allenamento. Dopo vediamo cosa succederà domani: dobbiamo avere attenzione sui punti di forza dell'Inter. Hanno tanta ampiezza nel gioco, cercano tante volte la profondità, i movimenti alle spalle della difesa avversaria. Anche noi abbiamo la nostra qualità e il nostro potenziale, lo vogliamo dimostrare domani"

La rosa è al completo?

"Walker e Loftus si sono allenati con la squadra. Non sono al massimo a livello fisico ma comunque non ci sono scuse"

Quanto ti esaltano sfide così?

"Mi esaltano tutti gli allenamenti e tutte le partite che facciamo. Chiaro che questi club storici come Milan e Inter cercano di arrivare in fondo in tutte le competizioni e questa è una di quelle competizioni che vogliamo vincere. Ce la giochiamo"