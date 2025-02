Conceiçao: "Avevo altre offerte, ho scelto il Milan perché amo le cose difficili"

vedi letture

Sergio Conceiçao ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino. Il tecnico portoghese parla delle difficoltà riscontrate in questi primi mesi al Milan:

Si aspettava tutte queste difficoltà?

"Voi guardate di più altri campionati, ma anche in quello portoghese c'è pressione, quindi sono abituato. So che la storia del Milan è favolosa, fatta di grandi protagonisti tra allenatori, giocatori e dirigenti. Ho rispetto enorme per questa storia. In questo momento quando non si vince, in una squadra di questa dimensione, si parla di più e c'è più fragilità. Sapevo che sarebbe stato difficile. Sono qua perché per me è una grande sfida. Avevo altre offerte, ma ho scelto qui perché mi piacciono le cose difficili".