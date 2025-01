Conceiçao-Calabria, Assogna: "Caduta di stile per entrambi, queste cose si risolvono in privato"

vedi letture

Intervenuto così a Sky Sport, il giornalista e inviato Paolo Assogna ha parlato del brutto episodio che ha coinvolto quest'oggi Calabria e Coinceicao al termine della partita vinta contro il Parma. Queste le sue considerazioni:

"Brutto vedere questo atteggiamento in un una società con la storia e rispetto che ha il Milan. E' stata una caduta di stile da parte di entrambi, con Coincecao perchè avrebbe dovuto contare fino a 10, e aspettare e calmarsi. C'era tutto il tempo per risolvere questa cosa in spogliatoio, visto poi anche l'andamento della gara. Il Milan è una squadra un po' addormentata..".