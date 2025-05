Conceiçao catechizza Jimenez: "Deve migliorare a livello di concentrazione e continuità, non solo nel suo allenamento ma anche fuori, per diventare un professionista di alto livello"

Mister Sergio Conceiçao ha preso la parola da Milanello per presentare in conferenza stampa la sfida di domani sera a Marassi contro il Genoa. Settimana positiva per il tecnico dopo la vittoria di Venezia visto che ha ritrovato in gruppo sia Jovic che Emerson Royal.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Qual è il ruolo ideale per Alex Jimenez?

"Ha qualità. Deve migliorare a livello di concentrazione e continuità. È un ragazzo giovane e come tutti i giovani su questo piano del focus deve migliorare qualcosa. A livello tecnico e tattico capisce. È un bravo calciatore, deve continuare il suo percorso e crescere ogni giorno. Non solo nel suo allenamento ma anche fuori, per diventare un professionista di alto livello"