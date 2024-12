Conceiçao: "Gioco dominante? Calcio è semplice: c'è una porta dove fare gol e una dove non prenderli"

Sergio Conceicao ha preso la parola in conferenza stampa per presentarsi come nuovo allenatore rossonero. Il tecnico si è concentrato anche sul tipo di gioco che vorrà proporre anche in relazione a quanto aveva mostrato il collega e connazionale Paulo Fonseca, che aveva dichiarato di voler imporre un gioco dominante.

Le parole sullo stile di gioco: "Io vado con le mie convinzioni a livello di lavoro e tattico. Il sistema per me non è tanto importante, ma la dinamica sul campo. Poi c'è una strategia, una base, un lavoro sui principi: la squadra deve capirli. Il gioco dominante? Per me il calcio è semplice, molto semplice: 'è una porta dove fare gol ed un'altra dove non prenderlo. Se poi il gioco dominante significa altro, per me significa fare i risultati. Possesso palla, tiki taka: per me il tiki taka è metterla dentro".