Conceiçao: "Ho trovato una squadra umile, che vuole imparare"

Vigilia di Supercoppa Italiana, domani sera alle ore 20 italiane il Milan giocherà la semifinale contro la Juventus. Direttamente dalla pancia dell'Al-Awwal Park di Riyad, ha parlato Sergio Conceiçao nuovo allenatore rossonero.

Come sono stati i primi giorni?

"Ho trovato una squadra umile, che vuole imparare, che vuole capire cosa vuole l'allenatore che ha ora. E questa è la base per lavorare con qualità. C'è stato poco tempo per lavorare, ma siamo stati incisivi nel dire dove la squadra deve migliorare in vari momenti del gioco per essere competitivi già domani".