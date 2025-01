Conceiçao: "I giocatori a fine partita mi hanno detto subito di fumare il sigaro". E c'è un retroscena

La vittoria del Milan in Supercoppa Italiana è già iconica. Non solo per una rimonta in un derby che mancava da 21 anni (!), ma anche per i festeggiamenti nel post partita. Sergio Conceiçao, già entrato nel cuore e nella testa della squadra, si è scatenato nello spogliatoio ballando e fumando il sigaro, con le immagini che hanno già fatto il giro del mondo. Il tecnico portoghese, in conferenza, ha raccontato il tutto.

Ha fumato il sigaro come in suo famoso video...

"Io avevo fiducia e convinzione di poter fare bene. Poi si vince con le piccole cose: c'è la fortuna, ci sono episodi che non possiamo controllare tutti. I giocatori a fine partita mi hanno detto subito che dovevo fumare il sigaro: sapevano che faccio questo rito quando vivo un titolo. È il tredicesimo titolo come allenatore: sono contento e ha un sapore speciale per me".

Retroscena simpatico che vi possiamo svelare: il sigaro fumato da Conceiçao gli è stato regalato da Antonello Gioia, inviato di MilanNews.it a Riyad in occasione della conferenza stampa alla vigilia della semifinale tra Juventus e Milan. Un pensiero che Sergio pare aver apprezzato...