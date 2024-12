Conceiçao: "I tifosi sono l'anima del club: non ci lamentiamo, non cerchiamo scuse"

Sergio Conceicao si è presentato in conferenza stampa oggi come nuovo allenatore del Milan. Alcune sue dichiarazioni.

Quanto è importante il suo orgoglio e quanto sarà importante poi San Siro ed i suoi tifosi?

"Sono orgoglioso. è un piacere per me venire a lavorare in una squadra così importante. Per me è un piacere, un orgoglio, un passo in avanti nella mia carriera e di quella del mio staff. I tifosi sono l'anima del club. Senza di loro è difficile vivere e crescere, e noi dobbiamo rispettare questi valori ed in questo senso lavorare e dimostrarci essere all'altezza del Milan. Se sono qua non è un buon segno, significa che qualcosa non è andata bene. Non c'è tanto tempo per lavorare sulla partita contro la Juventus. Non ci lamentiamo, non cerchiamo scuse".