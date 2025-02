Conceiçao: "In spogliatoio ho detto un po’ di tutto. Ci sono stati momenti che mi sono piaciuti e altri non tanto”

Sergio Conceiçao ha parlato a Sky Sport al termine di Milan-Inter 1-1. Queste le sue dichiarazioni dopo il derby pareggiato in extremis dai nerazzurri:

“In spogliatoio ho detto un po’ di tutto. Ho fatto un misto tra le cose positive e le cose che sono andate meno bene, ma rimane tra di noi. Loro accettano quello che proponiamo, non è facile perché ci sono momenti in cui la palla non ha la palla ed è difficile farlo capire dal video. L’aggressività che voglio senza palla si allena, non ho avuto tempo di farlo. Le loro caratteristiche non sono neanche queste, abbiamo dovuto capire la zona giusta per pressare e poi ripartire forte. Ci sono stati momenti che mi sono piaciuti e altri non tanto”.