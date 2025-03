Conceiçao: "Inzaghi vuole il triplete, noi possiamo vincere due trofei"

Sergio Conceiçao ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sulla sua squadra:

Come si allontana questa negatività?

"Con i risultati. Per ottenere i risultati abbiamo bisogno di due caratteristiche: lavorare al massimo, dobbiamo fare molto di più come squadra. Poi c'è un pizzico di sfortuna da migliorare. È tutto diverso quando si vince. Anche per me è una novità perdere tre partite di fila. Non c'è altra strada che lavorare. Bisogna credere e fare, lavorare con la massima convinzione".

Come farai a tenere la squadra ancora attaccata a questa stagione ora che molti obiettivi sportivi sono sfumati? La partita di domani acquisisce un valore grande?

"Ogni tre giorni da quando sono arrivato qua ci sono state partite decisive. Abbiamo 13 partite sicure, 11 in campionato e 2 di Coppa Italia. Guardando questo derby e vedendo la dichiarazione di Inzaghi ha detto che possono vincerne 3, noi possiamo vincerne 2 nonostante la stagione negativa. Non possiamo pensare troppo in là, altrimenti ci dimentichiamo di cosa è necessario per vincere".