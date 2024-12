Conceiçao, messaggio ai giocatori: "Devono brillargli gli occhi quando entrano a Milanello"

Nella sua conferenza stampa di presentazione andata in scena a Milanello, l'allenatore rossonero Sergio Conceicao ha parlato molto del rapporto con i suoi giocatori e della mentalità che vuola passare nelle teste della sua squadra. Questo il passaggio in questione:

Quali sono i concetti sui quali andrà a lavorare? Ha già sentito suo figlio?

"Ho cinque figli che sento tutti i giorni. Francisco a livello professionale sarà un avversario, a casa mio figlio. Noi possiamo cambiare sistema, dopo c'è tutto lo spirito e la mentalità della qualità, che questa non è negoziabile. Questa fame di arrivare a fine partita sapendo di aver dato tutto per vincerla non è negoziabile. La vivo intensamente la partita, e voglio che i miei giocatori lo facciano come me, proprio come i tifosi. È questa la strada da intraprendere. Devono brillargli gli occhi quando entrano a Milanello"