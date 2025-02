Conceiçao: "Non posso parlare di Gimenez perchè non è ancora ufficiale"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l'Inter, Sergio Conceiçao ha dichiarato su Fikayo Tomori e su Santiago Jimenez:

Su Gimenez e Tomori:

"Non posso parlare di Gimenez perché non è ancora ufficiale. Mi piace? (ride, ndr). Tomori? Conto su tutti i giocatori. Ci sono una decina di giocatori che con me hanno lasciato il Porto a parametro zero e hanno giocato fino all'ultimo secondo. Si parla di mercato? Se Tomori deve giocare domani giocherà, ho fiducia in tutti".

È una rivoluzione necessaria? Il Milan ha bisogno di cambiare volto?

"Cambiare 1-2 giocatori non è tanto. Capisco la vostra curiosità e anche che parliate di questo perché è meglio parlare di questo che di Taremi o Lautaro dell'Inter. Tirare queste conclusioni qua prima di Milan-Inter, che vede tutto il mondo, dove noi dobbiamo migliorare tanto e ci sono tante cose dentro la mia testa che trarre le conclusioni sul mercato... Se volete parlarne in un'altra conferenza stampa in un altro momento lo farò".