Conceiçao: "Oggi ho parlato con Leao, sa cosa deve migliorare. Non voglio che sia contento con 10 gol, deve puntare a farne 20"

Alla vigilia del match contro il Juventus, Sergio Conceiçao ha parlato così di Theo Hernandez e Rafael Leao:

Ha trovato la formula segreta per avere più continuità da Theo e Leao?

"Penso che questa continuità è sempre legata agli allenamenti. Loro fanno recupero il giorno dopo la partita, poi c'è il secondo e poi al terzo giorno già si parla della partita.

Oggi ho parlato con Leao, ha una capacità incredibile sui test fisici. Ci sono indicazioni su questo, può fare molto di più a questo livello. E io lavoro su questo. Dentro il suo gioco migliorerà sicuramente i numeri: non voglio che sia contento con 10 gol, deve puntare a farne 20. Sa cosa deve migliorare, ne ho parlato con lui. Ora andare sul campo è difficile perché ci sono troppe partite, ha capito su cosa migliorare ed è un bell'inizio per me".