Conceiçao: "Perplesso da chi parla, decido io chi gioca"

(ANSA) - MILANO, 01 APR - "Se Leao è titolare è intermittente, se entra a partita in corso e fa la differenza doveva giocare dall'inizio. Anche io sono perplesso da gente che di calcio parla come parla. Lo devo dire. Non chiedetemi perché non gioca o non gioca. Sono scelte che noi facciamo perché vediamo qui cose che voi non vedete, per gestione fisica. Sono io a decidere, mi pagano per questo": lo dice il tecnico del Milan Sergio Conceiçao, risentito dalle critiche che gli sono state rivolte per la panchina di Leao contro il Napoli. "Ora sono tutti disponibili e tocca a me scegliere.

Dopo la partita è sempre facile parlare. Domani presenteremo un undici titolare forte", spiega alla vigilia del derby per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Poi una carezza a Gimenez ancora a secco di gol: "Tanti giocatori di alta qualità hanno avuto bisogno di un periodo di adattamento quando sono arrivati in Italia. Quando sono arrivato io ero una 'pippa' poi ho fatto gol in Supercoppa e sono diventato una 'pippina'. Va lasciato tranquillo". (ANSA).