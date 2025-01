Conceiçao: "Regole dure? Per me sono cose semplici: orari, allenamento... Se sono qua a metà stagione è perché qualcosa non andava"

vedi letture

Sergio Conceiçao ha parlato a Sky Sport al termine di Milan-Cagliari. Queste le sue dichiarazioni dopo il pareggio di San Siro:

Il gruppo aveva bisogno di regole e disciplina?

“È il mio modo di fare da tanti anni, non è che arrivo qua e devo farlo per forza. Per me sono cose semplici: orari, allenamento, essere coinvolti nel lavoro giorno per giorno. Se sono qua a metà stagione è perché qualcosa non andava: dobbiamo prenderci tutte responsabilità. Se saremo rigorosi ed esigenti fuori dalla partita allora lo saremo anche in partita”.