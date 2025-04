Conceiçao ricorda Papa Francesco: "Era un uomo straordinario, ci mancherà"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di domani di Coppa Italia contro l'Inter, Sergio Conceiçao ha voluto dedicare prima di tutto un ricordo di Papa Francesco, scomparso nella giornata di ieri: "Una persona che era il massimo della Chiesa Cattolica, io tutti i giorni vado a Messa alle 18.30 in centro a Milano. Era un uomo straordinario. Con le sue parole e il suo sguardo ci mancherà".

Al termine del Consiglio dei Ministri di oggi che ha proclamato 5 giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha annunciato la sospensione delle partire per sabato, il giorno dei funerali, mentre le gare di domenica si giocheranno regolarmente: "Sabato il campionato di calcio sarà sospeso, mentre domenica le partite si giocheranno". Ora si attende la decisione delle Lega sulla data per il recupero delle partite che erano fissate sabato, vale a dire Como-Genoa alle 15, Inter-Roma alle 18 e Lazio-Parma alle 20.45.