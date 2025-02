Conceiçao soddisfatto: "Atteggiamento giusto, in spogliatoio i miei molto delusi, mentre ho visto gioia grande nei giocatori dell'Inter"

Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine del derby contro l'Inter, valido per la 23esima giornata di Serie A. Questo un estratto delle sue parole:

"Abbiamo fatto un buon lavoro sulla testa, giocando contro una squadra forte che si conosce molto molto bene e che è difficile da affrontare con la mobilità che crea. Se non stai attento, vai in difficoltà. Abraham ha rubato la palla sul primo gol nostro come Morata in Supercoppa. Sinceramente, se mi domandano se il pareggio è giusto, dico di sì, ma oggi ho visto due segni importanti: quando sono arrivato in spogliatoio ho visto i miei molto delusi e tristi, mentre una gioia grande nei giocatori dell'Inter".