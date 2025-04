Conceiçao: "Walker e Loftus non sono al top, ma ci saranno domani"

In merito alle condizioni di Kyle Walker e di Ruben Loftus-Cheek, che sono tornati a lavorare in questi giorni in gruppo, Sergio Conceiçao ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

Come sta Walker?

"Ha fatto l'allenamento con la squadra, anche Ruben Loftus-Cheek. Non sono fisicamente al top ma ci saranno".

Cosa significa questa partita?

"I grandi club cercano di arrivare in fondo in tutte le competizioni. Noi abbiamo questa. Complimenti all'Inter per il suo percorso In Champions e campionato. Per noi è una partita fondamentale, vogliamo vincere molto e regalare ai tifosi questo titolo. Dobbiamo fare una grandissima partita, essere molto competitivi. Ogni partita è diversa dall'altra, è la quarta volta che affronto l'Inter quest'anno: questa vita di ogni partita dipende da quello che facciamo noi"