Theo e Angelino hanno concorrenza: l'Al Hilal pensa a Nuno Tavares

Simone Inzaghi ci riprova. L'ex allenatore dell'Inter oggi all'Al-Hilal è alla ricerca di un terzino sinistro per la squadra araba e continua a trattare per i migliori laterali mancini che ci sono in Serie A a eccezione di Federico Dimarco (c'è, evidentemente, un patto di non belligeranza con l'Inter dopo il divorzio). Il primo nome è sempre lo stesso, quello di Theo Hernandez: già prima del Mondiale per Club era stato trovato un accordo col Milan, ma in quella occasione l'affare è saltato per la volontà del calciatore francese di approdare in un club più competitivo. La sua idea non è cambiata, ma un paio di settimane fa c'era l'opzione Atletico Madrid che adesso è venuta meno e se lo status quo non cambierà l'Al-Hilal nelle prossime settimane può riprovarci. A testimonianza di ciò, la visita a casa Milan dell'intermediario Federico Pastorello avvenuta questa settimana.

Nella sessione di calciomercato di giugno la società araba ha cercato di acquistare anche Angelino, classe '97 della Roma. Anche in questo caso le due società avevano raggiunto un accordo di massima ma poi non se n'è fatto nulla. Magari se ne riparlerà a luglio, ma intanto sono in corso i contatti anche per un altro terzino sinistro della Serie A. Con uno dei miglior assist-man dell'ultimo campionato italiano: il portoghese Nuno Tavares.

L'ex Arsenal non sembra profilo ideale per il calcio di Maurizio Sarri: "Nuno Tavares è l'unica incognita della difesa che troverò, è forte ma anarchico, se riusciamo a inquadrarlo diventa fortissimo", ha detto recentemente il neo tecnico biancoceleste. Ecco perché un'offerta di quelle importanti oggi può portare alla sua cessione: la valutazione del suo cartellino si aggira sui 30 milioni di euro.