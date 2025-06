Venezuela, liberati 24 tifosi del Táchira arrestati dal Sebin

vedi letture

(ANSA) - CARACAS, 18 GIU - Ventiquattro tifosi del Deportivo Táchira su un totale di 28 sono stati liberati martedì notte, ha reso noto l'attivista per i diritti umani Marino Alvarado sul suo account di X. I tifosi erano stati detenuti sabato, quando si dirigevano in bus a Caracas per assistere alla finale del Torneo Apertura del campionato di calcio contro l'Università Centrale del Venezuela, l'Ucv. L'account Instagram Última Página Táchira ha reso noto che le autorità di polizia hanno bloccato deliberatamente l'autobus a Guacara, nello stato di Carabobo, e poi un'altra pattuglia ha ordinato loro di tornare a Táchira.

Durante il ritorno i tifosi si sono fermati a mangiare in un autogrill dove sono stati avvicinati da agenti del Sebin, il servizio segreto venezuelano, che, dopo un alterco, li ha arrestati tutti portandoli nel carcere dell'Elicoide, dove sono rimasti 'desaparecidos' per due giorni, riporta il sito de El Nacional. L'attivista per i diritti umani Alvarado ha denunciato sul suo account di X che "neanche lo sport è al sicuro dagli eccessi repressivi a cui ci sottopongono i vertici del governo". (ANSA).