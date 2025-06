RIvera su Camarda: "Oggi impossibile mettere in campo un 15enne"

È un fiume in piena Gianni Rivera, intervistato questa mattina da Libero, nel parlare dei temi legati al calcio italiano iniziando dal Milan: "Perché non mi ha mai preso in considerazione? Ho dato forse fastidio perché non mi sono mai tenuto in bocca le parole che il mio cervello pensava. E non mi parli del Milan americano. Gli americani non sanno ancora molto di calcio. Paolo Maldini l’hanno addirittura mandato via".

Lei debuttò 15enne nell’Alessandria, Camarda al Milan sta ad ammuffire in panchina.

"Oggi sarebbe impossibile mettere in campo un 15enne, almeno qui in Italia. Non si vedono più i Rivera, i Totti ed e Del Piero perché non giocano. Ci sono ma comandano i procuratori, che fanno soltanto il proprio bene. E talvolta il male del calcio".