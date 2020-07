Condò: "Confermerei Ibra ma al Milan serve anche un realizzatore"

Paolo Condò, intervenuto a Sky Sport, ha detto la sua sulle necessità del Milan in vista della prossima stagione: "Un centravanti, un realizzatore, secondo me a questa squadra manca un realizzatore. Vorrei che Ibra fosse confermato anche con la prospettiva di non giocare sempre novanta minuti. C'è questa classe di super fuoriclasse che fa molta fatica ad andare in panchina".