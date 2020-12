Condò: "Il Milan lotterà per lo scudetto. Vive il momento con leggerezza"

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista sportivo Paolo Condò ha parlato così del Milan di Stefano Pioli: "Già da un po' di tempo io sostengo che il Milan sia una squadra che durerà fino in fondo, poi non so se vincerà lo scudetto, però lotterà per vincere lo scudetto con Inter, Juventus e forse il Napoli. Il Milan è una squadra molto allegra, si diverte, vive con grande leggerezza questo magnifico momento che dura da maggio. Ci sarà un momento nel quale sali, sali sali e dici "Non vorrei avere le vertigini". Ci sarà un momento in cui ti renderai conto di quanto sei in alto o magari di quanto poco manchi per raggiungere per primo la cima. L'ultimo test sarà quando ti renderai conto che hai qualcosa da perdere"