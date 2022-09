Condò: "Il Milan può riproporre le cose fatte vedere in Italia anche in Europa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Condò, giornalista, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi sul Milan: “In Champions la concentrazione è un automatismo. Credo che le bellissime cose fatte vedere dal Milan in queste ultime due stagioni in Italia possano riproporsi in Europa. Il nucleo allargato di giocatori sta continuando a crescere. Questa è una squadra che non ha avuto bisogno di attingere pesantemente al mercato per restare forte e migliorare. È una squadra che cresce al suo interno innanzitutto”.