Condò: "Maldini è stato il garante del Milan, Cardinale ha commesso un errore gravissimo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Condò, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Calciomercato - L'originale parlando anche di Paolo Maldini e dalla sua separazione dal Milan: "Maldini ha pagato anche una certe fermezza, che Cardinale ha ritenuto una ribellione ai suoi metodi. Credo che Cardianale abbia commesso un errore gravissimo mandando via Maldini in una maniera così brutale. Maldini è stato il garante.

Non l'abbiamo giudicato soltanto per il suo grande passato da giocatore ma anche per il suo lavoro da dirigente. Ha sbagliato l'ultimo mercato ma gli errori capitano. La cosa fondamentale è che in un periodo nel quale i passaggi di proprietà del Milan sono sempre stati oscuri, Maldini era il garante"