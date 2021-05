Condò: "Milan e Juventus fuori dalle coppe europee? Si penalizzano i tifosi"

Paolo Condò, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la possibilità che la UEFA possa escludere il Milan e la Juventus per i prossimi 2 anni dalle competizioni europee in seguito alla loro non uscita al 100% dal progetto Super League. Condò ha dichiarato: “La UEFA sta dimostrando di non saper vincere, visto che hanno comunque avuto la meglio nella battaglia delle 48 ore. Con queste pene però si penalizzano proprio quei tifosi che perderebbero la possibilità di vedere la propria squadra competere nella competizione più importanti. Devono essere sanzionati i dirigenti, non i club. Il braccio di ferro è stato vinto, ora si deve essere abili a riportare le squadre nell’albo nelle migliori d’Europa. Andando anche a cercare una strada che accontenti tutti dal punto di vista economico”.