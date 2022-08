Condò: "Milan e Napoli preferiscono spendere per i giovani, la Juve per i calciatori pronti: vedremo chi avrà ragione"

MilanNews.it

Il noto giornalista Paolo Condò, intervenuto a Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live, e ha parlato così delle strategie di Milan, Napoli e Juventus: "Il Milan e il Napoli preferiscono spendere in cartellini e in giocatori giovani, la Juve in ingaggi e calciatori pronti, vedremo chi avrà ragione".