Condò: "Milan, non rivedremo più questa formazione. Era figlia della diversità di preparazione"

Paolo Condò commenta dagli studi di Sky il pareggio del Milan contro il Torino, con Alvaro Morata capace di avviare la rimonta. Lo spagnolo è entrato a partita in corso, dopo che Fonseca gli ha preferito Jovic: "Morata è un centravanti molto tattico. Jovic è buono tecnicamente ma tatticamente non vale Morata. Diciamo che la prima formazione di Fonseca è figlia delle diversità di preparazione e credo non la rivedremo mai più".

Questo il tabellino di Milan-Torino di Serie A:

MILAN-TORINO 2-2

Marcatori: 30’ aut. Thiaw, 68’ Zapata, 89’ Morata, 90+5 Okafor.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (dal 83’ Okafor), Tomori, Thiaw, Saelemaekers, Bennacer (dal 59’ Reijnders), Loftus-Cheek; Chukwueze (dal 59’ Theo Hernandez), Pulisic (dal 73’ Musah), Leao; Jovic (dal 59’ Morata);. A disp.: Raveyre, Torriani, Pavlovic, Terracciano, Gabbia. All. Paulo Fonseca.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova (dal 87’Dembele), Linetty, Ricci, Ilic (dal 71’ Tameze), Lazaro (dal 87’ Sazonov); Zapata (dal 71’ Karamoh), Sanabria (dal 60’ Adams). A disp.: Paleari, Donnarumma, Dellavalle, Horvath, Ciammaglichella, Bianay, Njie. All. Paolo Vanoli.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Ammoniti: 45’+2 Vojvoda, 45’+3 Ricci, 57’ Jovic, 88’ Tameze, 88’ Morata, 90’+6 Dembele.

Recupero: 4' 1T, 8’ 2T.