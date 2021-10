Condò: "Milan, obiettivo scudetto. I rossoneri giocano il calcio migliore tra le italiane"

Intervenuto a Sky Sport, Paolo Condò ha parlato della stagione del Milan: "Il Milan sta giocando molto bene ed è la squadra italiana che gioca il calcio migliore. L'ha fatto vedere i primi 30 minuti contro l'Atletico. Sono convinto che il Milan abbiamo lo scudetto in testa come obiettivo per questa stagione, e utilizzi l'esperienza negativa in Champions per raffrozarsi ed aumentare la propria esperienza, vincere lo scudetto e giocarsela il prossimo anno in Champions League".