Condò: "Prestazione orrenda dell'Italia, ma il risultato è ridicolo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista Paolo Condò dallo studio di Sky Sport ha commentato così l’eliminazione dell’Italia dalla corsa ai Mondiali di Qatar 2022: "Io mi soffermerei sui giocatori che non sono stati convocati. Prendo atto che Scamacca non stesse bene, ma mi chiedo quanto non stesse bene. Invocare il gol di un debuttante o quasi può sembrare eccessivo, ma un attaccante come lui avrebbe fatto comodo. La partita dell’Italia è stata orrenda, ma il risultato è ridicolo e un’assurdità. L’eliminazione no perché se non sei capace di segnare contro la Macedonia meriti di uscire e probabilmente ha solo anticipato l’eliminazione per mano del Portogallo fra qualche giorno. I nostri attaccanti si nascondevano dietro gli avversari, ho visto una carenza di personalità in tutto tranne Verratti che però non sa fare i gol".