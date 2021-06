Condò: "Regola gol in trasferta abolita? Si giocheranno più supplementari"

Il giornalista di Sky, Paolo Condò, ha parlato dell’abolizione, dà parte della UEFA, della regola del gol in trasferta a partire dalla prossima stagione. Condò ha dichiarato: “Sapremo essere più precisi dopo una stagione. Ricordo ancora le speranze in un calcio più spettacolare con l'introduzione del golden gol, ma ci fu la retromarcia perché le squadre erano terrorizzate dall'idea di subirlo. Ho dato uno sguardo a cosa sarebbe successo nelle ultime stagioni di Champions. Quest'anno Bayern-PSG avrebbe avuto uno sviluppo diverso e più divertente, mentre la Juventus avrebbe avuto la possibilità di arrivare ai calci di rigore. Due anni fa, invece, il Tottenham sia contro il City che contro l'Ajax sarebbe andato ai supplementari. Erano 56 anni che persisteva questa regola, non sono contrario alle innovazioni per uno spettacolo maggiore ma faccio una considerazione: il gol in trasferta spezzava la parità; ora si lamentano tutti perché si gioca troppo, ma così si giocherà di più perché ci saranno più tempi supplementari”.