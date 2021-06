Condò su Kjaer: "È stato un capitano meraviglioso, ha salvato la vita ad Eriksen"

Il giornalista Paolo Condò, intervenuto in diretta su Sky Sport 24, ha commentato così la prontezza, lo spirito e l'umanità di Simon Kjaer, che in occasione del malore di Eriksen è riuscito ad essere freddo e lucido, salvo poi crollare alla ripresa del match contro la Finlandia: "Ci sono parole che utilizziamo senza pensarci, una di queste è “Capitano”. Simon Kjaer è stato un capitano meraviglioso questa sera. Ha avuto la freddezza di intervenire immediatamente e di estrarre la lingua dalla bocca di Eriksen, quando succedono cose del genere è fondamentale. Probabilmente gli ha salvato la vita. È stato freddo nel momento in cui sarebbe stato normale farsi prendere dal panico. È stato sensibile quando ha invitato i suoi compagni a fare da scudo e a evitare che diventasse uno show. È stato umano quando è andato a consolare e a dare delle parole di conforto alla moglie di Eriksen. E siccome queste cose non vengono fatte da un robot, ma vengono fatte da un uomo alla fine è crollato ed è stato sostituito. Sono grato per tutte le cose che ha fatto, ma anche per quest’ultima, per averci ricordato che sono cose di uomini, non di robot. Ed è straordinario questo”.