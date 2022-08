Condò su Repubblica: "L'orchestra Milan diretta da Pioli prepara il bis"

Fonte: tuttomercatoweb.com

La Repubblica nel taglio basso della prima pagina di oggi titola così: "L'orchestra Milan diretta da Pioli prepara il bis". Paolo Condò, nel suo articolo sul quotidiano, sottolinea come i rossoneri sul campo continuino a farsi preferire ai rivali, anche perché il suo telaio è l'unico a essere rimasto quasi inalterato. Non ci sarà più Kessie, ma sono arrivati Pobega, Adli e soprattutto De Ketelaere, che aggiunge sicuramente classe ed efficacia in una zona di campo tra le meno sviluppate della scacchiera. Il Diavolo ha navigato sotto traccia fino allo scudetto perché la qualità dei suoi uomini è cresciuta a dismisura dopo che la società aveva assemblato un gruppo di giovani talenti. Pioli merita ogni riconoscimento per la capacità di crescere le individualità sempre dentro a un contesto di squadra, nel quale gli aiuti reciproci per riequilibrare la chiarissima vocazione offensiva sono uno spettacolo tattico.