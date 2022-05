Condò su Repubblica: "Prova di forza del Milan: da ieri il margine è più consistente"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il giornalista Paolo Condò, sulle colonne de La Repubblica, ha analizzato l'importanza del successo del Milan in casa del Verona. Questi alcuni estratti di ciò che ha scritto: "Il Milan ha attraversato la sua casa delle streghe uscendone non solo indenne, ma irrobustito da una prova di forza di grande significato per essere alla 36ª giornata. [...] Si sono verificate troppe sorprese in questo campionato per considerarlo risolto prima dell’ultimo minuto, ma il margine del Milan da ieri sera è più consistente [...]. L’esame superato al Bentegodi è di quelli pesanti anche perché 48 ore di pensieri inevitabilmente ansiosi [...] potevano costare un surplus di stress a una squadra in cui i vincitori di grandi trofei non sono ancora molti. Invece Pioli ha liberato sul campo una formazione mentalmente leggera [...] le squadre d’alta classifica sono spesso complicate da migliorare, col Milan invece sarà facilissimo. [...] immaginare un centravanti veloce e implacabile lì dove Leao manda i suoi bonbon è un esercizio che promette ottimi sviluppi anche in Europa. Leao, già: i dubbi sul fatto che il Milan e la Serie A possano nuovamente contare su un progetto di fuoriclasse si stanno diradando [...]".