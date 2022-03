Condò: "Terzo 0-1 consecutivo. Oggi il Milan ha dominato"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Paolo Condò ha commentato così la vittoria del Milan sul Cagliari nel post-partita di Sky: "Terzo 1-0 consecutivo e il secondo consecutivo conquistato da un giocatore non deputato a segnare: sette giorni fa Kalulu, stasera Bennacer. Oggi dal primo al 90' il MIlan ha dominato e non ha sofferto come contro l'Empoli: se fosse entrato quel gol di Pavoletti sarebbe stata un'ingiustizia. Chiaro che bisognerebbe arrivare dopo il 60' con un po' di agio in più, chiudere prima le partite. La chiave è stata la difesa che restringeva il campo."