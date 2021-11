Conference League, fatal Bodø/Glimt per la Roma: è 2-2

Doveva essere la partita del riscatto per la Roma dopo la sconfitta e le polemiche contro il Milan, ma questa è riuscita solo a metà. Perché i giallorossi pareggiano per 2-2 contro il Bodø/Glimt e vanno a quota sette, rimanendo comunque dietro ai norvegesi nel girone. La squadra di Mourinho, quindi, ha conquista solo un punto in due gare contro l'ex compagine di Hauge.