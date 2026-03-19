Conference Leauge: 2-1 al Rakow, la Fiorentina ai quarti

Conference Leauge: 2-1 al Rakow, la Fiorentina ai quarti
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Oggi alle 21:30News
di Manuel Del Vecchio
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(ANSA) - ROMA, 19 MAR - La Fiorentina si è qualificata ai quarti di finale della Conference League battendo 2-1 il Rakow in Polonia dopo la vittoria con lo stesso punteggio all'andata degli ottavi. I polacchi sono andati in vantaggio a inizio ripresa ma i viola sono riusciti a rimontare grazie a Ndour, un cui tiro è stato deviato in porta da Piccoli, e a Pogracic, in gol in pieno recupero. (ANSA).