CONI, Malagò: "Positivo l'accordo per il taglio degli stipendi in Serie A"

Lunga intervista concessa a Centro Suono Sport per Giovanni Malagò. Fra i tanti temi trattati dal numero uno del CONI come sarà la fase 2 dello sport italiano: "Sarebbe sbagliato uniformare tutti gli sport allo stesso protocollo in vista della ripresa. Mi riferisco ovviamente alle preparazioni e al tentativo di ristabilire una certa normalità. E’ chiaro che il Presidente della Federazione equestre non può attenersi alle stesse regole del Calcio o del Tennis - riporta vocegiallorossa.it -. Ci sarà una base uguale per tutti rispetto alla salute che andrà declinata in base alle esigenze delle singole federazioni. Il taglio degli stipendi? Ritengo molto positivo che ci sia stata questa presa di posizione unanime delle società sulla riduzione salariale per gestire i rapporti contrattuali con i calciatori".