Contatto Joronen su Abraham, Marelli: "Non è certo inventato, il contatto c'è. Rigore legittimo"

Il Milan reagisce e trova la prima vittoria stagionale: i rossoneri hanno battuto per 4-0 il Venezia grazie ai gol di Theo, Fofana, Pulisic e Abraham. Con due nuiovi che hanno trovato la prima rete e un risultato consolidato nel primo tempo, la squadra di Fonseca si presenterà così all'impegno di Champions League contro il Liverpool e successivamente al derby. Nel collegamento di Dazn al termine della gara ha parlato Luca Marelli, esperto arbitrale. Le sue dichiarazioni.

Le spiegazione di Marelli: "In presa diretta avevo detto che il contatto era blando, ma c'è stato. Di Marco è in posizione per vedere quello che è successo: ha visto e valutato in campo, pertanto il Var non può intervenire su qualcosa deciso in base all'intensità decisa dal campo. Il contatto c'è, non si può certo parlare di un rigore inventato ma di uno leggero. Rigore legittimo"