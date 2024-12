Contatto Pisilli-Reijnders, Bergonzi: "Senza se e senza ma è calcio di rigore. Sono incredulo"

vedi letture

Mauro Bergonzi, ex arbitro e commentatore tecnico-arbitrale a La Domenica Sportiva, ha commentato così il contatto tra Pisilli e Reijnders al 42esimo di Milan-Roma: "Il Direttore di gara è posizionato molto bene, non fischia nulla. Poi viene espulso Fonseca per le numerose proteste. Fabbri è a pochissimi metri dall'azione, ha la visuale libera: non si può sbagliare la decisione tecnica".

Poi Bergonzi entra nel merito: "Pisilli fa una scivolata nel tentativo di chiusura per ribattere un'eventuale tiro di Reijnders in porta, tiro che non c'è mai stato. Reijnders, tecnicamente fortissimo, col tacco manda a vuoto il giocatore della Roma che ha quel punto va a colpire le gambe dell'avversario, con tutti e due i piedi: il piede sinistro di Pisilli colpisce il piede sinistro di Reijnders, il piede destro colpisce il destro. Questo è senza se e senza ma calcio di rigore per il Milan, che doveva assolutamente vedere il direttore di gara. Non è intervenuto neanche il Var Meraviglia, sono incredulo. E' una delle scelte peggiori di tutto il nostro campionato, con visuale libera e con tutte le telecamere a disposizione non si può sbagliare. Mi auguro che il designatore Rocchi ci dia delle spiegazioni, bisogna capire che cosa è successo".