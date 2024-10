Contatto Reijnders-Lovric, Calvarese: "Reijnders si sposta. Il contatto viene generato da Lovric"

Il Milan si appresta ad affrontare contro l'Udinese il secondo tempo in dieci uomini per via l'espulsione intorno alla mezz'ora di Tijjani Reijnders. Rosso, quello estratto da Chiffi nei confronti del rossonero, che ha subito generato polemica, e sul quale ha detto la sua anche l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese sui propri profili social:

"Per capire se è fallo bisogna prendere in considerazione chi difende: entrambi si involano verso la porta, ma Reijnders fa di tutto per non commettere fallo, si sposta. Il contatto viene generato da Lovric, nonostante sia in anticipo".