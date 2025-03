Contatto telefonico tra Allegri e Furlani: per ora solo un saluto e non ancora una trattativa

Al momento l'amministratore delegato Giorgio Furlani è a Dubai per impegni commerciali, ma una volta rientrato in Italia si immergerà nella scelta del nuovo direttore sportivo. I candidati sono sempre gli stessi, Tony D'Amico, Igli Tare e Fabio Paratici, con quest'ultimo che sulla tabella di marcia partirebbe in pole position rispetto agli altri due candidati.

Compiuto questo passo, il Milan si dedicherà alla scelta del nuovo allenatore, che passerà ovviamente non solo per il direttore sportivo ma anche per Giorgio Furlani. Si dovrà dunque aspettare prima di poter tracciare una previsione su quello che sarà il futuro della panchina rossonera, ma l'impressione è che l'amministratore delegato abbia le idee già piuttosto chiare.

Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che il dirigente rossonero ha avuto negli scorsi giorni un contatto telefonico con Massimiliano Allegri grazie all'aiuto di terzi, ovvero un amico in comune. In questa le parti si sono limitate a conoscersi e scambiarsi un saluto, con la trattativa vera e propria che potrebbe entrare nel vivo solo tra qualche settimana, ma il ritorno del livornese a Milano, sponda rossonera, è possibile.