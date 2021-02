Conte: "È un derby diverso, per Milano è una grande soddisfazione"

Intervenuto alla vigilia del derby di Milano in conferenza stampa, Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato così della sfida contro il Milan: "Un derby diverso rispetto ai derby degli anni passati perché riguarda l'alta classifica. Siamo appaiati, prima e seconda e penso che per Milano sia una gran bella soddisfazione. Il derby ora va vinto per puntare in alto in classifica"