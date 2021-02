Conte: “Ibrahimovic? Sta dando tantissimo al Milan”

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - "Se manderei Lukaku a Sanremo? C'è da cantare domani a San Siro". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, durante la conferenza stampa alla vigilia della contro il Milan. "Come si ferma Ibrahimovic? Dobbiamo ridurre al minimo gli errori di squadra, si ferma lavorando di squadra - ha proseguito. Ibra è forte, sta dando tantissimo al Milan. Ci ha fatto gol nelle partite precedenti ma non è detto lo faccia anche stavolta. Ma al di là di Ibra a noi l'unica cosa che interessa è vincere il derby. Daremo il massimo come sempre per questi colori, faremo di tutto per i tifosi, vogliamo che siano orgogliosi del nostro impegno sempre". (ANSA).