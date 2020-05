Conte: "Invito tutti i cittadini a fare vacanze in Italia"

Nel corso dell’informativa alla Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ricordato gli investimenti sul turismo, dichiarandosi consapevole che non sono ancora sufficienti per un settore economico in forte difficoltà a causa della pandemia, per poi incentivare il turismo di prossimità: "Colgo l’occasione per invitare tutti i cittadini a fare le vacanze in Italia: scopriamo bellezze che ancora non conosciamo e torniamo a visitare quelle che già conosciamo. È questo il modo migliore per contribuire a rilanciare l’economia dopo questa emergenza".