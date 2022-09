Conte: "Io alla Juventus? È irrispettoso per me e Allegri"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 29 SET - "È incredibile, è irrispettoso per il tecnico che lavora alla Juventus e per me che lavoro al Tottenham. Abbiamo appena iniziato la stagione, e io sono felice e mi sto godendo il mio periodo col Tottenham, con il proprietario e con Paratici, con i quali ho un ottimo rapporto". Così, in conferenza stampa in vista del derby contro l'Arsenal, Antonio Conte ha risposto a chi gli chiedeva un commento alle voci secondo cui, nella prossima stagione, potrebbe tornare alla guida della Juventus. "Non vedo nessun problema nel nostro futuro. Entrambi abbiamo firmato un contratto", ha detto ancora Conte. (ANSA).