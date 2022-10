Conte ritorna su arbitri e VAR: "Tutto ciò che chiedo è onestà"

MilanNews.it

Antonio Conte ancora non ci sta, il gol della potenziale vittoria annullato a Kane nell'ultima sfida di Champions contro l'Eintracht Francoforte non gli è andato giù. L'allenatore del Tottenham parla così nella conferenza stampa alla vigilia del Bournemouth: "Confermo e ripeto, è stata una decisione davvero pessima. Penso che sia impossibile commettere certi errori con il VAR. Rimanere cinque o sei minuti in attesa di una decisione dimostra che c'è confusione in testa... È incredibile. Tutto ciò che chiedo è onestà, ma se sbagli col VAR significa davvero che... Vabbè, non dirò quello che penso. Non è calcio, si tolgono le emozioni".