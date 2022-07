Conte sta con Mourinho: "Lui contrasta Milan, Inter e Juve. Io City, Liverpool e Utd"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte e Josè Mourinho si ritroveranno domani in occasione dell'amichevole tra il Tottenham e la Roma. Alla vigilia, il tecnico italiano degli Spurs ha parlato così in conferenza stampa: "La Roma e noi abbiamo lo stesso obiettivo: contrastare le superpotenze che comandano in Inghilterra e in Italia - alcune delle dichiarazioni riportate da gazzetta.it -. Entrambi stiamo lavorando bene e quindi può essere un buon paragone. Noi ce la dobbiamo vedere con Manchester City, Liverpool, Arsenal, Manchester United, mentre i giallorossi con squadre importanti come Inter, Milan e Juve".